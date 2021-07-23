باكو، 23 يوليو، أذرتاج أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 23 يوليو قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد في صربيا. أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تعيين السفير كامل تاجد خاصييف لمنصب سفير أذربيجان لدى جمهورية صربيا.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في صربيا

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