استشهاد جندي جيش أذربيجان برصاص قناص قوات أرمينيا عبر الحدود في كلبجار المحررة

كلبجار المحررة، 23 يوليو، أذرتاج

استهدفت قوات أرمينيا المسلحة قرابة الساعة 16.00 يوم 23 يوليو اليوم من مواقعها في محافظة باسار كيتشار مواقع جيش أذربيجان في محافظ كلبجار المحررة في الحدود الدولية بين أرمينيا وأذربيجان بطلقات نارية مكثفة.

قالت وزارة الدفاع في بيان إن جندي جيش أذربيجان المساعد فرمان تلمان يعقوبلو استشهد برصاص قناص من جانب أرمينيا.

نقلت قيادة وزارة الدفاع خالص تعازيها إلى ذوي الشهيد.

وأضافت أن وحدات جيش أذربيجان تنفذ حاليا تدابير جوابية في الاتجاه المذكور.

تهدف أرمينيا بمثل هذه الفعاليات المستفزة عمدا إلى توتير الأوضاع عند الحدود الدولية بين الدولتين.

وشددت وزارة الدفاع على أن جميع المسؤولية عن الاستفزاز الواقع يقع على عاتق أرمينيا بالكامل.