  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع: الوضع مستقر حاليا في منطقة كالبجر الأذربيجانية الواقعة في الحدود مع أرمينيا

    ٢٤.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥‎١]

    باكو، 24 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    الوضع مستقر حاليا في منطقة كالبجر الاذربيجانية الواقعة في الحدود مع ارمينيا.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني تسيطر على الظروف العملية فيها.

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: الوضع مستقر حاليا في منطقة كالبجر الأذربيجانية الواقعة في الحدود مع أرمينيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.٠٧.٢٠٢١ [١٨:٣٢]
    مقطع فيديو لقرية سوفولو بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    ٢٤.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥‎٥‎]
    اخبار ارمينية عن اسقاط طائرة اذربيجانية دون طيار كاذبة وتضليل اعلامي
    ٢٣.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٥‎٧]
    استشهاد جندي جيش أذربيجان برصاص قناص قوات أرمينيا عبر الحدود في كلبجار المحررة
    ٢٣.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:٣٧]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قوي ته به المحررة في محافظة أغدام (فيديو)
    وزارة الدفاع: الوضع مستقر حاليا في منطقة كالبجر الأذربيجانية الواقعة في الحدود مع أرمينيا