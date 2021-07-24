باكو، 24 يوليو / تموز، (أذرتاج) الوضع مستقر حاليا في منطقة كالبجر الاذربيجانية الواقعة في الحدود مع ارمينيا. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني تسيطر على الظروف العملية فيها.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: الوضع مستقر حاليا في منطقة كالبجر الأذربيجانية الواقعة في الحدود مع أرمينيا

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