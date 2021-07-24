وزارة الدفاع: الوضع مستقر حاليا في منطقة كالبجر الأذربيجانية الواقعة في الحدود مع أرمينيا
AzerTAg.az
٢٤.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
باكو، 24 يوليو / تموز، (أذرتاج)
الوضع مستقر حاليا في منطقة كالبجر الاذربيجانية الواقعة في الحدود مع ارمينيا.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني تسيطر على الظروف العملية فيها.
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