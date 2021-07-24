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    سياسة


    اخبار ارمينية عن اسقاط طائرة اذربيجانية دون طيار كاذبة وتضليل اعلامي

    ٢٤.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥‎٥‎]

    باكو، 24 يوليو، أذرتاج

    خبر دوله إعلام أرمينيا بزعم اسقاط طائرة بدون طيار خاصة بأذربيجان في سماء قرية أراز داين بمحافظة ويدي ليس سوى تضليل اعلامي تال.

    قالت وزارة الدفاع إن وحدات جيش أذربيجان لم تستخدم اية طائرة بدون طيار.

     

    AZERTAG.AZ :اخبار ارمينية عن اسقاط طائرة اذربيجانية دون طيار كاذبة وتضليل اعلامي
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    اخبار ارمينية عن اسقاط طائرة اذربيجانية دون طيار كاذبة وتضليل اعلامي