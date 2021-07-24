بدء زيارة وفد الجمعية الوطنية الفرنسية لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني

فضولي، 24 يوليو / تموز، (أذرتاج)

انطلقت زيارة وفد الجمعية الوطنية الفرنسية لمحافظة فضولي المحررة من احتلال أرمينيا.

أفادت وكالة أذرتاج أن الهدف من الزيارة هو التعرف ميدانيا على نتائج الوحشية والبربرية واسعة النطاق وتدمير التراث الأذربيجاني التاريخي والثقافي والديني تدميرا خلال فترة احتلال اراضي أذربيجان من قبل قوات أرمينيا الاحتلالية.

وتفقد الوفد في زيارة تعريفية اثار البربرية الأرمينية المرتكبة ازاء المسجد والمقبرة في قريتي قراخانبكلي ومردينلي بالمحافظة وشاهدوا الاحوال الوخيمة بأعينهم.