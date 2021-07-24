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    اقتصاد


    حجم التجارة الخارجية لأذربيجان يبلغ 11.9 مليار دولار

    ٢٤.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٧]

    باكو، 24 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    بلغ حجم التجارة الخارجية 11 مليارا و957.6 مليون دولار، منها صادرات بقيمة 7 مليارات و564.7 مليون دولار وواردات بقيمة 4 مليارات و392.9 مليون دولار خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية.

    وفقا للجنة الجمارك الحكومية، تمثل إيطاليا وتركيا وروسيا والصين والهند وإسبانيا وجورجيا وأوكرانيا وألمانيا والبرتغال والمملكة المتحدة وإسرائيل وكرواتيا والولايات المتحدة وبيلاروسيا وتونس وإيران وسويسرا وتايلاند واليابان وكوريا 88.8 في المائة من حجم التجارة الخارجية. جاءت 17.5 في المائة من القيمة الإجمالية للسلع المستوردة من روسيا و15 في المائة من تركيا و12.7 في المائة من الصين و6.6 في المائة من ألمانيا و4 في المائة من الولايات المتحدة و4 في المائة من أوكرانيا و3.6 في المائة من إيران و3.5 في المائة من إيطاليا و2.7 في المائة من المملكة المتحدة و2 في المائة لكل من كوريا واليابان و1.7 في المائة من فرنسا و1.6 في المائة من البرازيل و1.5 في المائة من الهند و1.2 في المائة من كل من بيلاروسيا وبولندا وكل من فيتنام والنرويج 1.1 في المائة وهولندا 1 في المائة ودول أخرى 14.9 في المائة.

    AZERTAG.AZ :حجم التجارة الخارجية لأذربيجان يبلغ 11.9 مليار دولار
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