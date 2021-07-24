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    الخارجية: من غير المقبول لجوء أرمينيا الى الاستفزازات مستمرا ومحاولاتها توتير الاوضاع في المنطقة

    ٢٤.٠٧.٢٠٢١ [١٨:٥‎٢]

    باكو، 24 يوليو، أذرتاج

    وفق بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية استهدفت قوات أرمينيا مواقع جيش أذربيجان في اراضي محافظة كلبجار المحررة من الحدود الدولية بين أرمينيا وأذربيجان 23 يوليو العام الجاري ونتيجة طلقات مستمرة استشهد جندي جيش أذربيجان برصاص قناص أرميني.

    قالت وزارة الخارجية في بيان إنه من غير المقبول لجوء أرمينيا الى الاستفزازات مستمرا ومحاولاتها توتير الاوضاع في المنطقة في الاونة الاخيرة وتقع المسؤولية كلها عن تطور الاوضاع على هذا النحو.

    أذربيجان تحفظ على حقها في الدفاع عن سلامة اراضيها داخل حدودها الدولية واتخاذ جميع الخطوات الضرورية الرامية الى ضمان السلام والامن في المنطقة.

    رحم الله شهداءنا!

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    الخارجية: من غير المقبول لجوء أرمينيا الى الاستفزازات مستمرا ومحاولاتها توتير الاوضاع في المنطقة