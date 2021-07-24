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    استاذ الشطرنج الأذربيجاني يفوز البطولة الدولية في صربيا

    ٢٤.٠٧.٢٠٢١ [١٩:٠٩]

    بلغراد، 24 يوليو، أذرتاج

    فاز الاستاذ الأذربيجاني للشطرنج ائلتاج سفرلي في البطولة الدولية المنظمة في صربيا.

    أفادت أذرتاج أن الاستاذ سفرلي تقدم امام جميع المتنافسين برصيد 6 نقاط.

    وحل بالمركز الثاني بولجيكوف بنفس الرصيد والمتأخر عنه حسب معدلات اضافية فيما احتل المركز الثالث كوسيج من الجبل الاسود برصيد 5ر5 نقاط.

    AZERTAG.AZ :استاذ الشطرنج الأذربيجاني يفوز البطولة الدولية في صربيا
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    استاذ الشطرنج الأذربيجاني يفوز البطولة الدولية في صربيا