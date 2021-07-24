استاذ الشطرنج الأذربيجاني يفوز البطولة الدولية في صربيا
AzerTAg.az
٢٤.٠٧.٢٠٢١ [١٩:٠٩]
بلغراد، 24 يوليو، أذرتاج
فاز الاستاذ الأذربيجاني للشطرنج ائلتاج سفرلي في البطولة الدولية المنظمة في صربيا.
أفادت أذرتاج أن الاستاذ سفرلي تقدم امام جميع المتنافسين برصيد 6 نقاط.
وحل بالمركز الثاني بولجيكوف بنفس الرصيد والمتأخر عنه حسب معدلات اضافية فيما احتل المركز الثالث كوسيج من الجبل الاسود برصيد 5ر5 نقاط.
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