باكو، 24 يوليو، أذرتاج رسم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف تصديق تعديلات في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الثنائي مع المملكة المغربية. أفادت أذرتاج أن المرسوم الرئاسي الصادر وفقا للفقرة الـ32 للمادة الـ109 للدستور الأذربيجاني ينص على ما يلي: الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية المشتركة: وزير الخارجية اعضاء اللجنة الحكومية المشتركة: النائب الاول لوزير المالية نائب وزير العدل نائب وزير الاقتصاد نائب وزير الطاقة نائب وزير الزراعة نائب وزير الثقافة نائب وزير التعليم نائب وزير الصحة نائب وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا النائب الاول رئيس جهاز الجمارك نائب رئيس وكالة السياحة نائب رئيس البنك المركزي سفير أذربيجان لدى المغرب مع تكليف وزارة الخارجية باشعار الجانب المغربي الملكي بالتعديلات المدرجة في التركيب الأذربيجاني للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومية المملكة المغربية.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يرسم تصديق تعديلات في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون مع المغرب

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