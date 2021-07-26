أذربيجان: تسجيل 386 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 149 مصاب في 25 يوليو
AzerTAg.az
٢٦.٠٧.٢٠٢١ [١١:٣٣]
باكو، 26 يوليو / تموز، (أذرتاج)
سجلت إصابة 386 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 149 مصاب هذا المرض وتوفي مصاب بالفيروس في 25 يوليو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 340 ألف و443 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 332 ألف و56 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 5006 مريض منهم ويستمر علاج 3381 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 9 آلاف و684 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 3 ملايين و975 ألف و82 فحصا طبيا.
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