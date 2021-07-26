الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الخارجية الصربي مع الوفد المرافق له

باكو، 26 يوليو، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وزير الخارجية في جمهورية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج أن وزير الخارجية الصربي نيكولا سيلاكوفيتش نقل تحيات الرئيس الصربي الكساندر فوتشيتش إلى رئيس الدولة.

واعرب الرئيس إلهام علييف عن الامتنان من تحيات الرئيس الصربي وطلب بنقل تحياته هو إلى الكساندر فوتشيتش.

وتمت الإشارة بامتنان في اللقاء إلى تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تطورا ناجحا مع التأكيد على أهمية اجتماع اللجنة الحكومية للتجارة والتعاون الاقتصادي بين جمهوريتي أذربيجان وصربيا من حيث توسيع التعاون.

وابان الطرفان في اللقاء أن أذربيجان وصربيا تتبادلان التأييد بسلامة أراضي بعضهما بعضا. وقال الرئيس إلهام علييف إن اعمال إعادة البناء والاعمار الجارية في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال تشارك فيها شركات البلاد الصديقة ومن هذا المنطلق تم التعبير عن إمكانية مشاركة شركات صربية في هذه الاعمال في المستقبل.