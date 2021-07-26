زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب اليابان

طوكيو، 26 يوليو / تموز، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم في الساعة 11:16 بالتوقيت المحلي شمال اليابان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت اليوم على عمق 70 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.

ولم تشعر طوكيو بهزات أرضية حيث تقام دورة الالعاب الاولمبية الصيفية.