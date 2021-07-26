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    سياسة


    وزير الخارجية يستقبل نظيره الصربي

    ٢٦.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٠٥‎]

    باكو، 26 يوليو، أذرتاج

    استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 26 يوليو اليوم نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش.

     

     

     

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يستقبل نظيره الصربي
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