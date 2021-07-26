باكو، 26 يوليو، أذرتاج استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 26 يوليو اليوم نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية يستقبل نظيره الصربي

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