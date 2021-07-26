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    سياسة


    الجانب الأرميني يطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في كالبجر

    ٢٦.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٥‎١]

    باكو، 26 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    اطلقت قوات أرمينيا المسلحة النيران باستخدام الأسلحة مختلفة العيار وقاذفات القنابل من مواقعها قرب محافظة باساركيجر الأرمينية قرابة الساعة 03.00 حسب توقيت باكو من يوم 26 يوليو على مواقع جيش أذربيجان المرابطة في محافظة كالبجر الحدودية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الأذربيجانية أن وحدات الجيش الأذربيجاني في هذا الاتجاه تتخذ تدابير استجابة مناسبة.

     

    AZERTAG.AZ :الجانب الأرميني يطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في كالبجر
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