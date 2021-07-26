الرئيس علييف يعفي سفير البلد في تركيا
AzerTAg.az
٢٦.٠٧.٢٠٢١ [١٣:١٩]
باكو، 26 يوليو، أذرتاج
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 26 يوليو قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن السفير الأذربيجاني في تركيا.
أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير خزر ظافر إبراهيم عن منصب سفير أذربيجان لدى الجمهورية تركيا.
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