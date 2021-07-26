باكو، 26 يوليو، أذرتاج أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 26 يوليو قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد في تركيا . أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تعيين السفير رشاد عين الدين محمدوف لمنصب سفير أذربيجان لدى جمهورية تركيا.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في تركيا

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