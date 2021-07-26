تبيليسي، 26 يوليو / تموز، (أذرتاج) ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع ألفين و61 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 400 ألف شخص. قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 5688 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 373 الف و88 مصابا من الوباء.

AZERTAG.AZ : تجاوز عدد المصابين بكورونا في جورجيا 400 ألف

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