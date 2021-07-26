باكو، 26 يوليو، أذرتاج أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 26 يوليو قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد في سويسرا . أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تعيين السفير فؤاد ائلدار اسكندروف لمنصب سفير أذربيجان لدى الاتحاد السويسري.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في سويسرا

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