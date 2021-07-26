الرئيس علييف يعفي مندوب البلد في مكتب الأمم المتحدة في جنيف وسائر المنظمات الدولية

باكو، 26 يوليو، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 26 يوليو قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن المندوب الأذربيجاني الدائم في مكتب الأمم المتحدة في جنيف وسائر المنظمات الدولية.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير واقف إسماعيل صادقوف عن منصب المندوب الأذربيجاني الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وسائر المنظمات الدولية.