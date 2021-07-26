باكو، 26 يوليو، أذرتاج أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 26 يوليو قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد في بلجيكا . أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تعيين السفير واقف إسماعيل صادقوف لمنصب سفير أذربيجان لدى مملكة بلجيكا.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في بلجيكا

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