الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في بلجيكا
AzerTAg.az
٢٦.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٣]
باكو، 26 يوليو، أذرتاج
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 26 يوليو قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد في بلجيكا .
أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تعيين السفير واقف إسماعيل صادقوف لمنصب سفير أذربيجان لدى مملكة بلجيكا.
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