الرئيس علييف يعفي سفير البلد في بلجيكا ولكسمبرغ ورئيس مندوبية البلد لدى الاتحاد الأوروبي
AzerTAg.az
٢٦.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٥٠]
باكو، 26 يوليو، أذرتاج
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 26 يوليو قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن السفير الأذربيجاني في في بلجيكا ولكسمبرغ ورئيس مندوبية البلد لدى الاتحاد الأوروبي.
أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير فؤاد ائلدار إسكندروف عن منصب سفير أذربيجان لدى مملكة بلجيكا ودوقية لكسمبرغ الكبرى ومنصب رئيس مندوبية أذربيجان لدى الاتحاد الأوروبي.
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