الرئيس علييف يعفي سفير البلد في الولايات المتحدة الامريكية ومنصب المراقب الدائم لدى منظمة الدول الأمريكية

باكو، 26 يوليو، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 26 يوليو قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن السفير الأذربيجاني في الولايات المتحدة ومنصب المراقب الدائم لدى منظمة الدول الأمريكية.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير ألين أمين سليمانوف عن منصبي سفير أذربيجان لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمراقب الدائم لدى منظمة الدول الأمريكية.