  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس علييف يعفي سفير البلد في الولايات المتحدة الامريكية ومنصب المراقب الدائم لدى منظمة الدول الأمريكية

    ٢٦.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٠٤]

    باكو، 26 يوليو، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 26 يوليو قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن السفير الأذربيجاني في الولايات المتحدة ومنصب المراقب الدائم لدى منظمة الدول الأمريكية.

    أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير ألين أمين سليمانوف عن منصبي سفير أذربيجان لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمراقب الدائم لدى منظمة الدول الأمريكية.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يعفي سفير البلد في الولايات المتحدة الامريكية ومنصب المراقب الدائم لدى منظمة الدول الأمريكية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٤٢]
    الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في المملكة المتحدة
    ٢٦.٠٧.٢٠٢١ [١٦:١٩]
    الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في الولايات المتحدة الأمريكية
    ٢٦.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:٤٨]
    النائب الأول لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء
    ٢٦.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٥‎٦]
    الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في إستونيا
    الرئيس علييف يعفي سفير البلد في الولايات المتحدة الامريكية ومنصب المراقب الدائم لدى منظمة الدول الأمريكية الرئيس علييف يعفي سفير البلد في الولايات المتحدة الامريكية ومنصب المراقب الدائم لدى منظمة الدول الأمريكية