باكو، 26 يوليو، أذرتاج أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 26 يوليو قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد في الولايات المتحدة الأمريكية. أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تعيين السفير خزر ظافر إبراهيم لمنصب سفير أذربيجان لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في الولايات المتحدة الأمريكية

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