باكو، 26 يوليو، أذرتاج أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 26 يوليو قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد في المملكة المتحدة. أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تعيين السفير ألين أمين سليمانوف لمنصب سفير أذربيجان لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في المملكة المتحدة

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