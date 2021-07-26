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    مواصلة النظر في محاكمة الأرمينيين المتهمين بالتجسس

    ٢٦.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٥‎٥‎]

    باكو، 26 يوليو، أذرتاج

    واصلت جلسة تمهيدية لمحاكمة الأرمينيين المتهمين بالتجسس وهما دافيد دافتيان وكيفورك سوجيان في محكمة باكو للجرائم الكبرى 26 يوليو اليوم في النظر في الملف الجنائي المحرر بحقهما.

    أفادت أذرتاج أن الجلسة التمهيدية المنعقدة برئاسة القاضي علي محمدوف تحدد معلومات شخصية للمتهمين.

    يذكر أن المتهمين دافيد دافتيان وسوجيان كيفورك يحاكمان بالمادة الـ276 لقانون الجرائم الكبرى الأذربيجاني التي تنص جريمة التجسس.

    AZERTAG.AZ :مواصلة النظر في محاكمة الأرمينيين المتهمين بالتجسس
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