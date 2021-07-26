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    أذربيجان: تسجيل 272 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 80 مصابا في 26 يوليو

    ٢٦.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٨]

    باكو، 26 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 272 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 80 مصاب هذا المرض وتوفي 3 مصابين بالفيروس في 26 يوليو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 340 ألف و715 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 332 ألف و136 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5009 مريض منهم ويستمر علاج 3 آلاف و570 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 5 آلاف و616 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 3 ملايين و980 ألف و697 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 272 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 80 مصابا في 26 يوليو
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