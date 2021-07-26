مجلس الوزراء يدرج تعديلات في القرار الخاص بالتدابير الاحترازية لتمديد فترة نظام الحجر الصحي ورفع بعض القيود المفروضة

باكو، 26 يوليو، أذرتاج

ادرج مجلس الوزراء تعديلات في القرار الخاص بالتدابير الاحترازية لتمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص ورفع بعض القيود المفروضة.

أفادت أذرتاج عن بيان مجلس الوزراء أن التعديلات المدرجة تطالب ابتداء من 1 سبتمبر عام 2021م بتوفير تلقي 80 في المائة على الأقل من موظفي المؤسسات العامة وكذلك عمال المؤسسات الآتي ذكرها بغض النظر في عقودهم العملية من الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وابتداء من 1 أكتوبر عام 2021م الجرعة الثانية من التطعيم المضاد لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أو امتلاك شهادة المناعة المضادة لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 :

1- جميع المؤسسات الطبية والصيدلانية بغض النظر في شكل ملكيتها،

2- جميع المؤسسات العلمية والتعليمية بغض النرظ في شكل ملكيتها ،

3- المؤسسات الناشطة في مجالات العمل والخدمات المذكورة في ذيل هذا القرار بالاخذ بعين الاعتبار الفقرة الـ4ر2 من هذا القرار،

5ر2-2ر5- يطلب من جميع الأشخاص بوجود جواز عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما من المتعلمين في مؤسسات التعليم العالي والمتوسطة المهنية،

5ر2-3ر5- الذين تتجاوز أعمارهم عن 18 عاما لا يمكنهم أن يستفيدوا من الخدمات المقدمة لدى الأماكن المغلقة التابعة للمؤسسات الآتي ذكرها إلا وهم يملكون جواز عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19:

1- مؤسسات الطعام العامة ،

2- الفنادق،

3-مراكز التسوق الكبيرة.