أذربيجان: تطعيم 432 جرعة من لقاح كورونا خلال 26 يوليو

باكو، 26 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 432 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 26 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 197 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و235 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 4 ملايين و564 ألف و329 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و654 ألف و273 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و910 ألف و56 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.