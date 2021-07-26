  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    المعلومات التي نشرتها أرمينيا بشأن القتال المزعوم في اتجاه ممر لاجين وخوجاوند وناخجيوان لا أساس لها

    ٢٦.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٥‎١]

    باكو، 26 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن المعلومات التي نشرتها أرمينيا بشأن القتال المزعوم في اتجاه ممر لاجين وخوجاوند وناخجيوان لا أساس لها.

    أفادت الوزارة انه بحسب المعلومات الواردة، أصيب الجندي الأرميني نتيجة انتهاك العلاقات المتبادلة وإطلاق النار على بعضهما البعض.

    AZERTAG.AZ :المعلومات التي نشرتها أرمينيا بشأن القتال المزعوم في اتجاه ممر لاجين وخوجاوند وناخجيوان لا أساس لها
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٥‎١]
    الجانب الأرميني يطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في كالبجر
    ٢٤.٠٧.٢٠٢١ [١٨:٣٢]
    مقطع فيديو لقرية سوفولو بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    ٢٤.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥‎٥‎]
    اخبار ارمينية عن اسقاط طائرة اذربيجانية دون طيار كاذبة وتضليل اعلامي
    ٢٤.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥‎١]
    وزارة الدفاع: الوضع مستقر حاليا في منطقة كالبجر الأذربيجانية الواقعة في الحدود مع أرمينيا
    المعلومات التي نشرتها أرمينيا بشأن القتال المزعوم في اتجاه ممر لاجين وخوجاوند وناخجيوان لا أساس لها