باكو، 26 يوليو / تموز، (أذرتاج) أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن المعلومات التي نشرتها أرمينيا بشأن القتال المزعوم في اتجاه ممر لاجين وخوجاوند وناخجيوان لا أساس لها. أفادت الوزارة انه بحسب المعلومات الواردة، أصيب الجندي الأرميني نتيجة انتهاك العلاقات المتبادلة وإطلاق النار على بعضهما البعض.

AZERTAG.AZ : المعلومات التي نشرتها أرمينيا بشأن القتال المزعوم في اتجاه ممر لاجين وخوجاوند وناخجيوان لا أساس لها

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