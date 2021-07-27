باكو، 26 يوليو / تموز، (أذرتاج) قام رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب ورئيس المجلس الوطني لجمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصر والوفد المرافق لهما في 26 يوليو بزيارة الى أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج ان النائب الأول لرئيس المجلس الوطني علي حسينلي ونائب رئيس المجلس الوطني عادل علييف وسفيري تركيا وباكستان في أذربيجان جاهد باغجي وبلال حايه ومسئولون آخرون كانوا في استقبال الضيوف في مطار حيدر علييف الدولي المزين باعلام كلتا الدولتين.

AZERTAG.AZ : رئيسا برلماني تركيا وباكستان يزوران أذربيجان

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