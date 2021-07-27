الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس المجلس الوطني الباكستاني والوفد المرافق له
AzerTAg.az
٢٧.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٠٤]
باكو، 27 يوليو / تموز، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 27 يوليو مع رئيس المجلس الوطني لجمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصر والوفد المرافق له.
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