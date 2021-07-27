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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس المجلس الوطني الباكستاني والوفد المرافق له

    ٢٧.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٠٤]

    باكو، 27 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 27 يوليو مع رئيس المجلس الوطني لجمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصر والوفد المرافق له.

     

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    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس المجلس الوطني الباكستاني والوفد المرافق له الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس المجلس الوطني الباكستاني والوفد المرافق له الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس المجلس الوطني الباكستاني والوفد المرافق له