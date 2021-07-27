رئيسا برلماني تركيا وباكستان يزوران ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء

باكو، 27 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قام رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب ورئيس المجلس الوطني لجمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصر والوفد المرافق لهما اليوم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضعا اكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

أفادت وكالة أذرتاج أن الضيوف وضعوا باقات من الزهور على قبور الأكاديمية ظريفة علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة.

وزار الضيوف مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضعوا باقات من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

ثم شاهدوا منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى نقطة بها وقدمت لهم معلومات عن أعمال البناء والترميم الجارية فيها.

كما زاروا نصب "الاستشهاد التركي" الذي أقيم تخليدا لذكرى الجنود الأتراك الشهداء الذين قتلوا في معارك تحرير باكو في عام 1918 ووضعوا اكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

كتب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب ذكرياته القلبية إلى كتاب الذكرى.