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    سياسة


    انعقاد أول اجتماع ثلاثي لرؤساء برلمانات أذربيجان وتركيا وباكستان

    ٢٧.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:٢٢]

    باكو، 27 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    سيعقد اليوم أول اجتماع ثلاثي لرؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا في المجلس الوطني. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على "إعلان باكو" في نهاية الاجتماع.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن دائرة الصحافة والعلاقات العامة في المجلس الوطني ان الوفود بقيادة رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب ورئيس المجلس الوطني لجمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصر وصلوا الى أذربيجان في 26 يوليو.

    كان النائب الأول لرئيس المجلس الوطني علي حسينلي ونائب رئيس المجلس الوطني عادل علييف وسفيرا تركيا وباكستان في أذربيجان جاهد باغجي وبلال حايه ومسئولون آخرون في استقبال الضيوف في مطار حيدر علييف الدولي المزين باعلام كلتا الدولتين.

    ومن المتوقع خلال الزيارة أن يقوم رئيسا برلماني باكستان وتركيا بزيارة الأراضي المحررة من الاحتلال الأرمني في قاراباغ.

    AZERTAG.AZ :انعقاد أول اجتماع ثلاثي لرؤساء برلمانات أذربيجان وتركيا وباكستان
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