أذربيجان: تسجيل 468 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 123 مصاب في 27 يوليو

باكو، 27 يوليو / تموز، (أذرتاج)

سجلت إصابة 468 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 123 مصاب هذا المرض وتوفي مصابان بالفيروس في 27 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 341 ألف و183 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 332 ألف و259 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5011 مريض منهم ويستمر علاج 3 آلاف و913 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 11 ألفا و895 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 3 ملايين و992 ألف و592 فحص طبي.