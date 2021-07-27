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    سياسة


    رؤساء برلمانات أذربيجان وتركيا وباكستان يوقعون بيانا مشتركا في باكو

    ٢٧.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٢٥‎]

    باكو، 27 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تم التوقيع اليوم على بيان باكو في اطار اجتماع ثلاثي لرؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا في المجلس الوطني.

    أفادت وكالة اذرتاج ان رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا ورئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب ورئيس المجلس الوطني الباكستاني أسد قيصر وقعوا على البيان.

    وقالت رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا إن هذه الوثيقة ستسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلادنا.

    AZERTAG.AZ :رؤساء برلمانات أذربيجان وتركيا وباكستان يوقعون بيانا مشتركا في باكو
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