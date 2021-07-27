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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 68 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 27 يوليو

    ٢٧.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٥‎]

    باكو، 27 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 68 ألفا و20 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 27 يوليو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 32 ألفا و219 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و35 ألفا و801 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 4 ملايين و632 ألف و349 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و686 ألف و492 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و945 ألف و857 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 68 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 27 يوليو
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