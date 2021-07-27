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    بدء زيارة ممثلي الشتات الأذربيجانية الى شوشا

    ٢٧.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٥‎]

    شوشا، 27 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    سمح فتح الحدود لعشرات مواطنينا المقيمين في الخارج بقضاء عطلاتهم الصيفية في أذربيجان. نظمت لجنة الدولة للعمل مع المغتربين زياراتهم إلى مدينة شوشا المحررة من وطأة الاحتلال الارمني. الزيارة تحت شعار "نحن في شوشا بقوة قبضة من حديد" هي واحدة من أهم الأحداث في تاريخ الشتات الأذربيجانية.

    افادا وكالة اذرتاج ان ممثلي الشتات سيزورون الساحة الرئيسية في مدينة شوشا - عاصمة الثقافة الأذربيجانية "بازارباشي" ومضمار شوشا (جيدير دوزو) والمكان الذي تم فيه توقيع بيان شوشا ومنزل خورشيدبانو ناتاوان وعين "خان قيزي" وبوابة كنجه ومساجد ساعتلي وأشاغي ويوخاري جوهرأغا وغيرها من الأماكن الهامة.

    AZERTAG.AZ :بدء زيارة ممثلي الشتات الأذربيجانية الى شوشا
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