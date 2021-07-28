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    وزارة الدفاع: إصابة جنديين أذربيجانيين بجروح بنيران العدو

    ٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٠:٠٠]

    باكو، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تواصل القوات المسلحة الأرمنية ارتكاب استفزازات في محافظة كالبجر على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان مواقع الجيش الاذربيجاني المتمركزة في محافظة كالبجر تعرضت لإطلاق النار من مواقع الجيش الأرميني المتمركزة في محافظة باساركيجار ابتداء من الساعة 00:50 في 28 يوليو.

    أصيب الجنديان الاذربيجانيان علييف صادق نظامي أوغلو وعمرانلي عمران دلقام أوغلو بجروح مختلفة. تم إخلائه فورا الى المستشفى. لا خطر على حياته.

    ردت وحدات الجيش الاذربيجاني في هذا الاتجاه على العدو.

    تحمّل وزارة الدفاع الأذربيجانية أرمينيا المسئولية التامة على التصعيد في الحدود الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: إصابة جنديين أذربيجانيين بجروح بنيران العدو
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