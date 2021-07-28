أرمينيا تواصل انتهاك وقف إطلاق النار باستخدام قاذفات الألغام من عيار 120 ملم والدبابات

باكو، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج)

لقد قبلنا مبادرة الجانب الروسي بإعلان وقف إطلاق النار على الحدود الأرمنية الأذربيجانية ابتداء من الساعة 10:00 بتوقيت باكو.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه على الرغم من هذا، يواصل الجانب الأرميني تفاقم الوضع وإطلاق النار على مواقعنا باستخدام قاذفات الألغام من عيار 120 ملم والدبابات.