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    اقتصاد


    انخفاض واردات اللحوم

    ٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥‎٠]

    باكو، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    استوردت البلاد 18.3 الف طن من اللحوم خلال أشهر يناير – يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة اللحوم المستوردة بلغت 31.8 مليون دولار.

    ويذكر أنه تم استيراد 25.6 الف طن من اللحوم بقيمة 45.9 مليون دولار للبلاد في نفس الفترة من العام الماضي.

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