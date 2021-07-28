وزيرا خارجية أذربيجان وإيران يبحثان آخر التوترات في المنطقة

باكو، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج)

جرت في 27 يوليو مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية محمد جواد ظريف.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية ان الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول بعض قضايا أجندة التعاون بين البلدين وبالإضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.