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    سياسة


    رئيس البرلمان التركي: الصداقة بين أذربيجان وتركيا وباكستان تبشر بمستقبل عظيم

    ٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٣٤]

    باكو، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    ليست الصداقة بين أذربيجان وتركيا وباكستان موجهة ضد أي دولة. تعد هذه الصداقة بمستقبل عظيم. كما ستكون لها مساهمات اقتصادية كبيرة.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في 28 يوليو.

    قال إنه لا يرتبط دعم تركيا لأذربيجان بالحرب الوطنية فقط. لقد دعمنا دائما بلدنا الشقيق وسنواصل ذلك.

     

    AZERTAG.AZ :رئيس البرلمان التركي: الصداقة بين أذربيجان وتركيا وباكستان تبشر بمستقبل عظيم
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