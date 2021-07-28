البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 28 يوليو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 يوليو اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0176
أورو EUR 1 2.0095
دولار أسترالي AUD 1 1.2513
روبل بلاروس BYN 1 0.6748
ريال برازيلي BRL 1 0.3287
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.115
كرون دنماركي DKK 1 0.2702
لاري جورجي GEL 1 0.5484
روبي هندي INR 1 0.0228
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2185
دولار كندا CAD 1 1.3508
دينار الكويت KWD 1 5.6518
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4017
بيسو المكسيك MXN 1 0.0851
جنيه مصري EGP 1 0.1081
لاي مولدوفا MDL 1 0.0946
كرون النرويج NOK 1 0.1915
زلوتي بولندا PLN 1 0.4371
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0231
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4161
دولار سنغافورة SGD 1 1.25
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503
دولار تايوان TWD 1 0.0606
ليرة تركيا TRY 1 0.1986
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.063
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1833
كرون التشيك CZK 1 0.0782
يوان الصين CNY 1 0.2613
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3585
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5225
كرون السويد SEK 1 0.197
فرنك سويسرا CHF 1 1.8582
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1471
ليرة لبنان LBP 100 0.1123
ين اليابان JPY 100 1.5483
بيسو تشيلي CLP 100 0.2214
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117
ريال إيران IRR 100 0.004
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