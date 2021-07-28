باكو، 28 يوليو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 يوليو اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0176 أورو EUR 1 2.0095 دولار أسترالي AUD 1 1.2513 روبل بلاروس BYN 1 0.6748 ريال برازيلي BRL 1 0.3287 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.115 كرون دنماركي DKK 1 0.2702 لاري جورجي GEL 1 0.5484 روبي هندي INR 1 0.0228 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2185 دولار كندا CAD 1 1.3508 دينار الكويت KWD 1 5.6518 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4017 بيسو المكسيك MXN 1 0.0851 جنيه مصري EGP 1 0.1081 لاي مولدوفا MDL 1 0.0946 كرون النرويج NOK 1 0.1915 زلوتي بولندا PLN 1 0.4371 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0231 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4161 دولار سنغافورة SGD 1 1.25 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503 دولار تايوان TWD 1 0.0606 ليرة تركيا TRY 1 0.1986 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.063 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1833 كرون التشيك CZK 1 0.0782 يوان الصين CNY 1 0.2613 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3585 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5225 كرون السويد SEK 1 0.197 فرنك سويسرا CHF 1 1.8582 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1471 ليرة لبنان LBP 100 0.1123 ين اليابان JPY 100 1.5483 بيسو تشيلي CLP 100 0.2214 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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