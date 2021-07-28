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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٥‎١]

    باكو، 28 يوليو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 يوليو اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0176

    أورو EUR 1 2.0095

    دولار أسترالي AUD 1 1.2513

    روبل بلاروس BYN 1 0.6748

    ريال برازيلي BRL 1 0.3287

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.115

    كرون دنماركي DKK 1 0.2702

    لاري جورجي GEL 1 0.5484

    روبي هندي INR 1 0.0228

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2185

    دولار كندا CAD 1 1.3508

    دينار الكويت KWD 1 5.6518

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4017

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0851

    جنيه مصري EGP 1 0.1081

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0946

    كرون النرويج NOK 1 0.1915

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4371

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0231

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4161

    دولار سنغافورة SGD 1 1.25

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503

    دولار تايوان TWD 1 0.0606

    ليرة تركيا TRY 1 0.1986

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.063

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1833

    كرون التشيك CZK 1 0.0782

    يوان الصين CNY 1 0.2613

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3585

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5225

    كرون السويد SEK 1 0.197

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8582

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1471

    ليرة لبنان LBP 100 0.1123

    ين اليابان JPY 100 1.5483

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2214

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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