الرئيس علييف يعفي سفير البلد في أفغانستان

باكو، 28 يوليو، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 28 يوليو قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن السفير الأذربيجاني في أفغانستان.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير حسن سلطان زينالوف عن منصب سفير أذربيجان لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية.