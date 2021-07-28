نفطجي باكو يستضيف أولمبياكوس اليوناني بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم

باكو، 28 يوليو، أذرتاج

يستضيف اليوم نادي نفطجي باكو في مباراة الاياب أولمبياكوس اليوناني ضمن المرحلة المؤهلة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

أفادت أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب باكسيل أرينا في العاصمة باكو الساعة 21.00 حسب التوقيت المحلي يقودها الحكم الإسباني ريكاردو دي بورغوس.

يذكر أن نفطجي خسر في مباراة الذهاب 0-1 وفائز هذا الزوج يتلقي في المرحلة القادمة بفائز زوج مورا السلوفيني ولودوقوريتس البلغاري فيما يتنافس الخاسر مع هيك الفنلندي في المرحلة المؤهلة الثالثة بدوري أوروبا.