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    سياسة


    الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في أفغانستان

    ٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٠١]

    باكو، 28 يوليو، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 28 يوليو قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد في أفغانستان.

    أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تعيين السفير إلهام ناريمان محمدوف لمنصب سفير أذربيجان لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في أفغانستان
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