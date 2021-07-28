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    مصطفى شنطوب: أنا متأكد من أن الصداقة والأخوة بيننا ستتعزز أكثر

    ٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:٠٠]

    باكو، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    توجد آلية الارتباط القوي بين أذربيجان وباكستان وتركيا. سيتم تطوير هذه الآلية بشكل أكبر في المستقبل. تركيا دعمت أذربيجان علانية في الحرب الوطنية.

    تشكل أرمينيا تهديدا للمنطقة بسلوكها.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في 28 يوليو.

    قال رئيس البرلمان التركي: "لقد اجتمعنا في باكو لزيادة تنظيم الصداقة بين هذه البلدان الثلاثة. أنا متأكد من أن الصداقة والأخوة بيننا ستتعزز أكثر".

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