مصطفى شنطوب: أنا متأكد من أن الصداقة والأخوة بيننا ستتعزز أكثر
AzerTAg.az
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٠]
باكو، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج)
توجد آلية الارتباط القوي بين أذربيجان وباكستان وتركيا. سيتم تطوير هذه الآلية بشكل أكبر في المستقبل. تركيا دعمت أذربيجان علانية في الحرب الوطنية.
تشكل أرمينيا تهديدا للمنطقة بسلوكها.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في 28 يوليو.
قال رئيس البرلمان التركي: "لقد اجتمعنا في باكو لزيادة تنظيم الصداقة بين هذه البلدان الثلاثة. أنا متأكد من أن الصداقة والأخوة بيننا ستتعزز أكثر".
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٣١]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٠١]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٠٣]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٣٤]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٨]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٣١]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٠]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٠١]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٨]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٨]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٣]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٢٧]
١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٣]
٠٧.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٤]
٠٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
٢٧.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٥]
٢٧.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٣٣]
٢٦.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٦]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٣٦]
٢٦.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٥٦]
٢٤.٠٧.٢٠٢١ [٢١:٢٦]
٢٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٣٧]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١١:٤٨]
٢٧.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٥٨]
٢٧.٠٧.٢٠٢١ [١٥:١٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك