مصطفى شنطوب: على أرمينيا أن تأخذ في الاعتبار نتائج استفزازاتها

باكو، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج)

ليست سياسة أرمينيا العدوانية جديدة. لقد شاهدنا دائما هذه السياسة. والاستفزازات الأخيرة التي ارتكبتها أرمينيا على الحدود الأذربيجانية الأرمنية هي مثال واضح على ذلك.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم.

قال إنه "طالما استمر هذا السلوك، فمن المستحيل إحلال السلام في المنطقة. لذلك، يجب على أرمينيا إعادة النظر في أفعالها وتأخذ في الاعتبار نتائج استفزازاتها".