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    النطق بالحكم بحق الأرمينيين المتهمين بالتجسس

    ٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:٣٣]

    باكو، 28 يوليو ، أذرتاج

    عقدت جلسة تالية لمحاكمة الأرمينيين المتهمين بالتجسس وهما دافيد دافتيان وكيفورك سوجيان في محكمة باكو للجرائم الكبرى 28 يوليو اليوم لمواصلة النظر في الملف الجنائي المحرر بحقهما.

    أفادت أذرتاج أن الجلسة التمهيدية المنعقدة برئاسة القاضي علي محمدوف حضرها ممثلون عن وسائل الاعلام الجماهيرية المحلية والاجنبية وعن المجتمع المدني.

    وألقى المتهمان كلمات في الجلسة عبرا فيها عن ندامتهما من فعلهما.

    واعلن القاضي عن اختتام التحقيق القضائي.

    وبعد خطاب المدعي اعطي الكلام للمحامين والمتهمين.

    ثم جرى النطق بالحكم بحقهما الذي نص على معاقبتهما بالسجن لمدة 15 عاما لكل واحد منهما مع ترحيلهما الى خارج حدود اذربيجان إثر انتهاء المدة.

    يذكر أن المتهمين دافيد دافتيان وسوجيان كيفورك كانا يحاكمان بالمادة الـ276 لقانون الجرائم الكبرى الأذربيجاني التي تنص جريمة التجسس.

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