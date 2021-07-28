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    اقتصاد


    زيادة حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية

    ٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٦]

    باكو، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    بلغ حجم واردات المنتجات الصيدلانية 11.9 طن خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الصيدلية المستوردة إلى البلد خلال الفترة المذكورة بلغت 253.5 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أن حجم المنتجات الصيدلانية المستوردة إلى البلد خلال الفترة عينها من العام الماضي بلغ 11.7 طن بقيمة 180.8 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :زيادة حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية
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